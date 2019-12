Vanaf maandag kinkhoestvaccin voor zwangere vrouwen

Vanaf maandag kunnen zwangere vrouwen zich gratis laten inenten tegen kinkhoest om jonge kinderen beter te beschermen. De antistoffen die de moeder aanmaakt, worden via de placenta aan het kind overgedragen.

Het RIVM probeerde donderdag de onrust over deze zogenaamde 22-wekenprik weg te nemen, dat vanaf volgende week in het rijksvaccinatieprogramma zit. Het is voor het eerst dat volwassenen onderdeel uitmaken van het programma. Bijzonder, stelt Hans van Vliet van het RIVM. „We hebben één keer eerder volwassen vrouwen gevaccineerd, bij de Mexicaanse griep. Maar dat was eenmalig.”

Op social media ontstond de afgelopen weken onrust over het vaccineren van zwangere vrouwen: het zou gevaarlijk zijn voor het kind. Het RIVM stelt dat de vaccins goed zijn onderzocht. In Engeland, Duitsland en België wordt het vaccin al langer gegeven. De prik bleek geen gevolgen te hebben voor moeder en kind. Bovendien nam het aantal sterfgevallen af. Sinds het vaccinatieprogramma in het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd, zijn achttien kinderen overleden. In zestien gevallen had de moeder zich niet laten vaccineren.

Enkele doden

Baby’s krijgen nu al een vaccinatie tegen kinkhoest, maar dat kan pas als ze twee maanden zijn. Tot die tijd zijn ze dus niet beschermd. In Nederland leidt kinkhoest nu jaarlijks tot een dode. Met name voor zuigelingen is de ziekte levensgevaarlijk: het levert heftige hoestbuien op, waardoor kinderen een zuurstoftekort kunnen oplopen. In de eerste fase is het goed te behandelen met antibiotica, maar dan is het moeilijk te diagnostiseren: het lijkt erg op een normale verkoudheid. Als de hoestbuien optreden, helpen anti-biotica niet meer.