Klimaatactiviste Greta Thunberg (16) uitgeroepen tot Persoon van het Jaar

De Nobelprijs voor de Vrede kreeg ze dit jaar niet, al stond ze hoog in alle lijstjes, maar ze werd wel Person of the Year van het Amerikaanse weekblad Time.

De 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg werd door de redactie gekozen omdat ze in korte tijd de vage angst van miljoenen mensen wereldwijd wist om te zetten in een eis aan wereldleiders tot snelle veranderingen. Dat is, schrijft het blad op de cover, ‘de kracht van de jeugd’.

Met Thunberg wil Time ook het jeugdprotest in het algemeen eren, zoals de studentendemonstraties in Hongkong, de jongeren in het Verenigd Koninkrijk die oproepen om te gaan stemmen en de Sunrise activisten in de VS, die van klimaatverandering een belangrijk verkiezingsthema willen maken. Het blad citeert met instemming VN-chef António Guterres die zegt: „Jonge mensen hebben een grote impact op de publieke opinie wereldwijd. Regeringen volgen.”

Volgens Time is klimaatbeleid complex en heeft ook Thunberg geen simpele oplossing. Maar met haar klimaatstakingen deed „deze onwaarschijnlijke tiener” wel een moreel appèl op de wereld. Sinds Thunberg in augustus 2018 met stakingen begon wordt het woord honderd keer vaker gebruikt. Voor Collins Dictionary was dat aanleiding om climate strike uit te roepen tot woord van het jaar. (NRC)

NRC Klimaat De laatste ontwikkelingen rond klimaat, natuur en duurzaamheid Inschrijven