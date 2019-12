Joardy Sitcom

De VPRO-webserie Joardy Season („Een virtuoos vat vol verrassingen”, aldus onze tv-recensent) heeft een spirituele opvolger gekregen. Joardy Sitcom lijkt dezelfde eigenzinnige toon te hebben, deze keer in de vorm van een traditionele comedyserie. Barman Joardy ontvangt stamgasten, onder wie Lexxxus (gespeeld door de rapper en influencer Lexxxus zelf). In de keuken van de kroeg woont het goedaardige demoontje Gurk. YouTube, elke vrijdag een aflevering.

6 Underground

Goed nieuws voor liefhebbers van belachelijk grote explosies: Michael Bay (Bad Boys, Transformers) heeft een nieuwe film. Ryan Reynolds speelt een techmiljardair die zijn eigen dood in scène zet en daarna een geheim team samenstelt om een dictator uit te schakelen. Maar plot doet er niet echt toe: het draait om de actie. Netflix, 127 minuten.

The Grand Tour: Seamen

Het voormalige Top Gear-trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May proberen de formule van hun autoprogramma The Grand Tour op te frissen met een special waar geen auto in voorkomt. In Seamen maken ze een gigantische boottocht door Vietnam en Cambodja. Ze varen elk in een eigen boot en uiteraard gaat er van alles mis. Amazon Prime Video, 91 minuten.

Poldark 5

Het vijfde en laatste seizoen van het BBC-kostuumdrama. Cornwall, de 18de eeuw. Kapitein Ross Poldark moet naar Londen om een vriend te helpen. NPO Start Plus, acht afleveringen.