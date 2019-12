Rusland zet twee Duitse diplomaten uit in zaak gedode Georgiër

Rusland heeft donderdag twee Duitse ambassademedewerkers uitgewezen. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt. De maatregel is een reactie op het besluit van Duitsland vorige week twee Russische ambassademedewerkers het land uit te zetten in verband met een onderzoek naar de liquidatie van een Georgiër in Berlijn.

De 40-jarige Zelimchan Changosjvili werd afgelopen augustus op weg naar een moskee twee keer in zijn hoofd geschoten. Changosjvili vocht in Tsjetsjenië aan de kant van separatisten tegen Rusland. Hij overleefde eerder meerdere moordaanslagen in Rusland en Oekraïne. Er zijn vermoedens dat de Russische of Tsjetsjeense overheid mogelijk betrokken is geweest bij de moord. De Duitse openbaar aanklager verwijt Rusland niet te hebben meegewerkt in het onderzoek naar de toedracht van de moord.

Rusland ontkent betrokken te zijn bij de dood van Changosjvili. De Russische president Vladimir Poetin noemde de Georgiër eerder deze week „een moordenaar” en verweet dat Duitsland hem niet uitleverde, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe. De Duitse ambassadeur Géza Andreas von Geyr moest donderdag uitleg komen geven over de zaak op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de uitwijzing van de diplomaten donderdag „onterecht” en een „verkeerd signaal”. Het Kremlin sprak van een „standaard diplomatiek antwoord”.

Lees ook: ‘Russische of lokale Tsjetsjeense overheid zit achter moord Georgiër’