Politie vindt voor 10 miljoen euro aan mdma in huurbusje

De politie heeft dinsdag op de A2 bij Liempde 400 kilo aan mdma-kristallen gevonden in een huurbusje. De drugs hebben in Nederland een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. De bestuurder van het busje, een 29-jarige Amsterdammer, is aangehouden.

De bus werd dinsdagmiddag van de weg gehaald voor een reguliere controle, zegt een woordvoerder van de politie. „Het komt regelmatig voor dat er met bestelbussen en huurbussen drugs worden vervoerd. Daar zijn we alerter op.” Op de parkeerplaats zag de politie door het achterraam een „grote hoeveelheid” dozen in de laadruimte, waar een sterke anijsgeur hing. De dozen bleken gevuld te zijn met plastic zakken met daarin voor 400 kilo mdma.

Het is nog niet bekend waar de drugs vandaan komen. In onderzoek naar de herkomst deed de politie in de nacht van woensdag op donderdag een huiszoeking bij een lid van motorclub Bandidos, die volgens de politie vroeger lid was van Hells Angels. Daarbij werd „niets bijzonders” aangetroffen.

Correctie (12 november 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de drugs een straatwaarde hebben van 100 miljoen euro. Die informatie is verkeerd verstrekt door de politie. De drugs hebben een straatwaarde van 10 miljoen euro.