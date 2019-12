Politie arresteert klokkenluider die klaagde over machtsmisbruik

Twee politieagenten van de eenheid Noord-Holland zijn vandaag op het politiebureau in Haarlem gearresteerd omdat ze worden verdacht van het lekken van vertrouwelijke politiegegevens aan NRC.

Een van de aangehouden personen is een hoofdagente die een belangrijke rol speelde als klokkenluider over misstanden binnen het Haagse politiebureau Hoefkade. Zij is al ruim twintig jaar in dienst van de politie. Ze was wijkagent in Den Haag en sinds maart werkzaam in Noord-Holland.

In september diende ze een klacht in bij de integriteitsafdeling van de politie wegens seksuele aanranding door de teamleider van politiebureau Haarlemmermeer. De vrouw kreeg steun van een politie-collega die nu ook is opgepakt en disciplinair wordt onderzocht wegens „het mogelijk verstrekken van vertrouwelijke politiegegevens aan onbevoegden”.

De van aanranding beschuldigde teamleider is voor zover bekend niet aangehouden. Tegen de man loopt sinds eind september een intern onderzoek wegens de beschuldigingen van seksuele intimidatie. Hij heeft zijn diensttelefoon en wapen moeten inleveren.

Meineend en computervredebreuk

Volgens de Rijksrecherche die het onderzoek doet, wordt de hoofdagente verdacht van schending van het ambtsgeheim, valsheid in geschrifte, het doen van valse aangifte, meineed en computervredebreuk. De vermeende strafbare feiten zouden zijn gebeurd in augustus en september 2019.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland bevestigt dat „in het kader van een lopend Rijksrechercheonderzoek twee politieagenten zijn aangehouden”. Verdere mededelingen worden „in belang van het onderzoek” niet gedaan. De politie Noord-Holland zegt „niet te kunnen en mogen ingaan op deze zaak” en verwijst naar het OM.

De aangehouden klokkenluider werd begin dit jaar weggepest in Den Haag nadat onder collega’s uitlekte dat ze bij het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. Agenten maakten zich schuldig aan discriminatie en mishandeling van mensen met een migratieachtergrond.

Mede op grond van haar melding werden deze maand vier politieagenten van politiebureau Hoefkade disciplinair gestraft wegens het toepassen van buitenproportioneel geweld bij de aanhouding van een arrestant. Een agent met de rang van inspecteur krijgt strafontslag en een ander voorwaardelijk ontslag. Daarnaast krijgen zes agenten een officiële waarschuwing wegens ongepast gedrag op de werkvloer. Tot de maatregelen werd door de Haagse eenheidsleiding besloten na een intern onderzoek van een jaar.

Seksuele sms’jes

Negen maanden geleden stapte de klokkenluider over naar de eenheid Noord-Holland. De teamleider Haarlemmermeer, die eerder zelf ook jarenlang in Den Haag bij de politie werkte, ontfermde zich over de klokkenluider uit Den Haag en beloofde haar een veilige werkomgeving in zijn team (160 agenten). Vervolgens zou hij de hoofdagente hebben geïntimideerd onder meer door het bij herhaling verzenden van seksuele sms’jes.

In het onderzoek naar de aanranding heeft het bureau VIK van de politie Noord-Holland de telefoon uitgelezen van de nu gearresteerde agenten. Daaruit zou zijn gebleken dat de politiemensen contact hadden met NRC.

Eerder werd een andere klokkenluider over discriminatie en machtsmisbruik door de politie op bureau Hoefkade, teamchef Fatima Aboulouafa, op non-actief gesteld. Zij kreeg het verwijt van de politieleiding dat ze ‘te weinig in verbinding’ stond met haar collega’s. De Nationale Politie heeft nu de burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch ingeschakeld om te kijken of er een andere positie voor Aboulouafa binnen de politie kan worden gevonden.