Opbrengst wegenbelasting komend jaar 147 miljoen euro hoger dan 2019

Automobilisten gaan de staatskas en provincies in 2020 naar verwachting 147 miljoen euro meer opleveren dan afgelopen jaar. Dat is een stijging van 2,5 procent. De groei komt door het toegenomen aantal auto’s, hogere wegenbelastingen en de invoering van fijnstoftoeslag. Dat meldt het CBS vrijdag, op basis van begrotingen van het Rijk en de provincies.

Het grootste deel van de nieuwe opbrengsten, 131 miljard, gaat naar de staatskas. Op 1 januari wordt de fijnstoftoeslag ingevoerd, waardoor eigenaren van dieselmotoren zonder bepaalde roetfilters extra gaan betalen. Dit gaat het Rijk naar schatting 49 miljoen euro opleveren.

De provincies strijken gezamenlijk zo’n 16 miljoen euro meer op dan afgelopen jaar. Niet iedere provincie krijgt er evenveel bij, dit is afhankelijk van het aantal auto’s en het belastingtarief dat de provincie zelf heeft gekozen.

In Noord-Holland geldt het laagste tarief, in Friesland stijgt de motorijtuigenbelasting komend jaar met 20 procent het hardst. Dat is een gevolg van een eerder besluit van het College. Tot 2019 koos het College voor een tijdelijke lastenverlichting van vier jaar. Die korting is nu afgelopen, waardoor Friese autobezitters volgend jaar meer gaan betalen.