NS past omroepberichten over zelfdoding aan

NS past de melding aan die wordt verspreid wanneer er sprake is van een zelfdoding op het spoor. Dat heeft het spoorwegbedrijf donderdag bekendgemaakt. De tekst wordt vanaf aanstaande zondag aangepast, wanneer ook de nieuwe dienstregeling ingaat.

Nu nog wordt er op stations gemeld dat er sprake is van „een aanrijding met een persoon” wanneer zelfdoding wordt vermoed. Voortaan wordt er gemeld dat het gaat om een „aanrijding”, zonder dat verder wordt gespecificeerd om wat voor aanrijding het gaat. NS wil hiermee voorkomen dat de omroepberichten „associaties oproepen met suïcide” en bij reizigers „emoties losmaken”. Dergelijke omroepenberichten zijn bij de vervoerder geautomatiseerd en verschijnen ook in de app en op de website.

De NS zegt de melding aan te passen omdat hier zorgprofessionals hier al langere tijd om vroegen. Ook professionals op het gebied van suïcidepreventie en reizigers die eerder getuigen waren van een suïcide, gaven bij NS aan liever een aangepaste tekst te horen.

Imitatiegedrag

Het spoorwegbedrijf volgt hiermee het advies van het Trimbos Instituut, dat onderzoek deed naar dergelijke teksten. Uit het onderzoek van Trimbos blijkt dat mensen bij een minder specifieke melding minder boosheid voelen om eventuele vertragingen. De NS zegt dat deze uitkomst niet meegewogen heeft in het besluit de omroeptekst aan te passen. Wel houdt de vervoerder rekening met eventueel imitatiegedrag: „We weten wetenschappelijk niet of zulke meldingen leiden tot meer suïcides, maar we willen hier hoe dan ook voorzichtig mee omspringen.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl