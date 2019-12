Nieuw-Zeelandse militairen bergen lichamen vulkaaneiland

Een team van Nieuw-Zeelandse militairen heeft op vrijdag zes lichamen geborgen van slachtoffers van de vulkaanuitbarsting van afgelopen maandag. De operatie was zeer riskant vanwege de mogelijkheid van een nieuwe uitbarsting. Dat meldt persbureau Reuters.

De zes lichamen die nog op het eiland lagen zijn met helikopters naar een boot van de marine gebracht. Van deze zes lichamen was vooraf duidelijk waar zij op het eiland te vinden waren. In totaal waren er nog acht vermisten, maar van de overige twee lichamen is het nog onduidelijk of en waar die zich op het eiland bevinden.

Het risico op een nieuwe uitbarsting was tijdens de operatie zo’n 50 tot 60 procent. Vanwege die verhoogde activiteit werd op woensdag al een zoekactie afgeblazen. De militairen zullen „zo snel mogelijk” terugkeren om naar de laatste twee lichamen te zoeken.

Toerisme

De vulkaan op het White Island barstte afgelopen maandag uit terwijl er 47 toeristen op en rondom het eiland aanwezig waren. Het officiële dodental staat op 8, wat omhoog zal worden bijgesteld zodra de zes lichamen geïdentificeerd zijn en niet meer als vermist geregistreerd staan. Tevens raakten er 31 mensen gewond.

Het eiland was een toeristische trekpleister vanwege de vulkanische activiteit, waardoor er borrelende modderpoelen en stoom te zien was. Eind november was er een verhoging in de activiteit waargenomen, wat vaker voorkwam. Het is nog de vraag waarom er daarna geen maatregelen zijn genomen.