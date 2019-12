‘Zo’n 25 jaar al ben ik lid van de kunstuitleen in Haarlem. De eerste jaren leende ik er regelmatig iets voor aan de muur, maar de laatste tijd kwam daar niet veel meer van. Wel had ik in al die jaren een aardig tegoed opgebouwd, een bedrag van ongeveer 1.200 euro, dat ik aan kunst kon besteden. Diverse malen ben ik tevergeefs langs geweest bij de kunstuitleen, maar ik kon niets van mijn gading vinden. Totdat ik de laatste keer bij het weggaan plots dit beeld van de Haarlemse kunstenaar Joke Hak in de etalage zag staan. Ik was gelijk verkocht. Ik moest nog 400 euro bijleggen, en toen was het beeld van mij.

„Het jongetje, ik schat hem een jaar of twaalf, probeert stoer te kijken, als een echte bokser die zijn vuisten weerbaar in de aanslag houdt. Klaar om te vechten voor zijn leven. Tegelijkertijd oogt hij kwetsbaar – alsof hij bang is om echt een klap te moeten verkopen. Ik zie er een soort Kees de jongen in, uit het bekende boek van Theo Thijssen: een kind dat beroemd wil zijn, maar uiteindelijk moet constateren dat er van zijn jeugddromen weinig terecht is gekomen. Als ik naar dit beeld kijk, zie ik het jochie dat elke man in zich draagt: vol bravoure maar ook angstig. Ik denk dat het die dubbele houding is die me aanspreekt, omdat die zo herkenbaar is.

Hans Boutellier (66) uit Haarlem, tot voor kort wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar veiligheid & veerkracht aan de VU in Amsterdam, kocht een beeld van Joke Hak. Gekocht voor 1.600 euro bij Kunst centrum Haarlem.

„Na de aankoop heb ik contact gezocht met de maker. Joke vertelde dat ze in Cuba was geweest en het jongetje daar had gezien in een boksschool. Ze heeft later meerdere van dit soort sportertjes gemaakt in keramiek. Ik vind het mooi dat deze zo groot is en bijna levensecht. Ik boetseer zelf ook in mijn vrije tijd en weet dus hoe moeilijk het is om in deze hoogte met klei te werken. De glazuurlaag op de huid van de jongen vind ik ook prachtig. Hij staat bij ons in de woonkamer en is echt een lid van de familie. Af en toe aai ik hem even over zijn bolletje.”

