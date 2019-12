Kroongetuige heeft nog geen nieuwe advocaat in liquidatieproces

Bij de rechtbank in Amsterdam heeft zich nog geen nieuwe advocaat gemeld die Nabil B. bijstaat. Na de moord op Derk Wiersum heeft zijn tweede advocaat onlangs de verdediging neergelegd. Hij heeft verzocht om zijn naam niet te vermelden in verband met zijn veiligheid. Vorige week meldde dagblad De Telegraaf dat er een nieuwe advocaat is benaderd die de kroongetuige anoniem wil bijstaan.

Lees ook Het ‘andere verhaal’ over kroongetuige Nabil B.

Die advocaat is nog niet bekend, zo meldde de rechtbank donderdag bij het begin van een tussentijdse zitting in liquidatieproces Marengo. Die zaak draait om een groep mannen rond Ridouan Taghi, de meest gezochte man van Nederland. Hij wordt door het Openbaar Ministerie gezien als de leider van een criminele organisatie die wordt verdacht van het uitvoeren van vijf liquidaties, twee pogingen en het voorbereiden van vijf moordaanslagen.

Ruim veertig verklaringen

Kroongetuige Nabil B. heeft in 2017 ruim veertig verklaringen afgelegd over dit onderwereldgeweld. Op basis daarvan is het onderzoek Marengo begonnen. Uit zijn verklaringen blijkt dat B. zelf betrokken is geweest bij ten minste drie liquidaties.

In een apart onderzoek naar motorclub Caloh Wagoh heeft een tweede kroongetuige Ridouan Taghi aangewezen als de opdrachtgever van liquidaties. Daarbij gaat het om ten minste drie voltooide liquidaties en nog meer voorbereidingen daartoe.