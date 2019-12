Kamer wil nog voor Kerst debat met Snel over zwartgelakte dossiers

De Tweede Kamer wil nog voor het kerstreces staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) ondervragen over het opsturen van vrijwel geheel zwartgelakte dossiers aan ouders in de toeslagenaffaire. De parlementariërs zijn het bijna allemaal eens met een oproep van SP-Kamerlid Renske Leijten tot zo’n debat. Dat meldt persbureau ANP.

Leijten tweette dinsdag een filmpje van een onleesbaar gemaakt persoonlijk dossier, dat de Belastingdienst had opgestuurd naar een van de ouders die ten onrechte als fraudeur was aangemerkt. Ook andere ouders ontvingen maandag en dinsdag per koerier hun dossier, die telkens op vergelijkbare wijze waren zwartgelakt. Dat was volgens de fiscus gedaan omdat er in de zwartgelakte delen namen van medewerkers van de dienst en „persoonlijke informatie” stonden.

Snel heeft zich vorige week al een keer tegenover de Kamer verantwoord in de toeslagenaffaire. De kwestie draait om honderden ouders van wie de Belastingdienst vanwege onterechte fraudebeschuldigingen de kinderopvangtoeslag heeft stopgezet. Zij moesten grote bedragen aan reeds ontvangen toeslagen terugbetalen. Sommige ouders zijn daardoor in financiële problemen geraakt. Het kabinet heeft een compensatieregeling aangekondigd.

Verontwaardiging

Het zwartlakken van de dossiers leidde begin deze week tot verontwaardiging. De gedupeerde ouders hoopten in de papieren te ontdekken waarom zij van toeslagenfraude waren beschuldigd, maar konden nu weinig met de vrijgegeven documenten. „Stuur het de ouders dan gewoon niet”, tweette Leijten. Woensdag mislukte een oproep van de SP tot een spoeddebat nog, doordat de regeringspartijen en GroenLinks tegen waren.

Tijdens het debat vorige week woensdag kreeg Snel een motie van wantrouwen te verwerken, ingediend door de SP. De motie werd niet aangenomen: de staatssecretaris kreeg bijval van de partijen uit de coalitie, GroenLinks en de SGP. Dit jaar moeten nog meerdere rapporten verschijnen over de affaire, die onder meer duidelijkheid moeten bieden over het totale aantal gedupeerden.