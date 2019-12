Jaarlijks tweehonderd huurwoningen voor leraren en verplegers in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil vanaf 2020 elk jaar tweehonderd huurwoningen beschikbaar stellen voor onderwijzers en zorgpersoneel. Dit voorrangsbeleid volgt uit een proef waarin Amsterdam in samenwerking met woningcorporaties de afgelopen twee jaar 127 onderwijzers en verplegers een huurwoning gaf. Dat bevestigt de gemeente donderdag na berichtgeving van het FD. Op 18 december stemt de gemeenteraad over de nieuwe afspraken.

De nieuwe regeling is bedoeld om het tekort aan zorg- en onderwijzend personeel in Amsterdam tegen te gaan. Jaarlijks moeten leraren en verplegers voorrang gaan krijgen bij honderd sociale huurwoningen en jongerenwoningen, en honderd ‘middeldure’ woningen met een maandhuur van 720 euro tot 1.000 euro.

Werknemers die zeker twintig uur in de zorg- of onderwijssector werken kunnen op drie manieren in aanmerking komen. Iemand moet zijn huis kwijt dreigen te raken, nu ver van Amsterdam wonen, of op kamers wonen. De aanmelding gaat via de werkgever. De leraren en verplegers zullen bij jongerenwoningen een variant op een campuscontract krijgen, wat betekent dat ze de woning houden zolang ze in hun sector werkzaam blijven. In het sociale- en middensegment geldt deze beperking niet.

Utrecht kent al een dergelijke regeling voor leraren. Amsterdam is de eerste stad die ook verplegers voorrang wil geven. Het probleem speelt ook in Den Haag en Rotterdam en ook in deze steden wordt gezocht naar een oplossing.