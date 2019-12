Winst Tories: Johnson kan haast gaan maken met de Brexit

Premier Boris Johnson en zijn Conservatieven stevenen af op de overwinning in de Britse Lagerhuisverkiezingen. Dat blijkt uit de gezamenlijke exitpoll van de BBC, Sky News en ITV nadat de stembussen donderdag om 22.00 uur sloten. De Tories behalen volgens de peiling 368 zetels, ruim voldoende voor een meerderheid in het Lagerhuis. In totaal gaan de Conservatieven er 50 zetels op vooruit, vergeleken met de uitslag van de vorige verkiezingen in 2017.

Als het beeld van de exitpoll standhoudt, kan Johnson zoals beloofd haast maken met het uitvoeren van de Brexit. Dinsdag 17 december komt het Lagerhuis in nieuwe samenstelling bijeen. Hij wil dat koningin Elizabeth II op donderdag 19 december de plannen van de nieuwe regering presenteert in haar troonrede. In de dagen daarna kan het parlement de wet behandelen die de Brexit regelt. Johnson wil dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk op 31 januari volgend jaar de Europese Unie verlaat.

De kans dat er opnieuw ruzie uitbreekt bij de Conservatieven over de Brexit, zoals de afgelopen jaren meerdere malen gebeurde, is kleiner geworden. De meeste centristen bij de Tories waren niet verkiesbaar voor de partij, die na de stembusgang naar rechts beweegt.

Labour zal uiterst ontevreden zijn met de resultaten op basis van de exitpolls. De partij behaalde 191 zetels, 71 minder dan bij de vorige verkiezingen. Voor de vierde keer op rij weet de arbeiderspartij de verkiezingen niet te winnen. Dat Labour onder Jeremy Corbyn niet weet te profiteren van het Brexit-gestuntel bij de Tories en het decennium van harde bezuinigingen, zal een verpletterende klap zijn. Al tijdens de campagne rees de vraag of de positie van partijleider Corbyn houdbaar was. De standpunten van Labour (armoedebestrijding, verduurzaming, investeren in de zorg) zouden populair zijn, de leider niet. Corbyn trad in de ogen van kiezers te zwak op tegen antisemitisme binnen zijn eigen partij.

De twee partijen die het radicaalste Brexit-standpunt innamen, wisten amper te profiteren van de verkiezingen, waar het uittreden uit de EU een van de dominantste onderwerpen was. De Liberal Democrats beloofden de Brexit af te blazen als hun partij de grootste zou worden. Zij zijn eveneens voorstander van een nieuw Brexit-referendum. Volgens de exitpoll behalen de LibDems 13 zetels, 1 meer dan in 2017. De Brexit Party van Nigel Farage, die een zo hard mogelijke vorm van uittreden wenst, komt volgens de peiling niet in het Lagerhuis. De partij staat op nul zetels.

De exitpoll is gebaseerd op antwoorden van duizenden kiezers nadat ze hun stem hebben uitgebracht in 144 van de 650 Britse kiesdistricten die volgens de peilers een representatief beeld geven. De organisatoren van de exitpoll houden rekening met een foutmarge van vijftien zetels. In de loop van de nacht worden de daadwerkelijke stemmen geteld in het Verenigd Koninkrijk en de uitslag is vrijdagochtend vroeg bekend.