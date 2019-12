Exitpoll laat zien: Tories hebben forse meerderheid

Exitpoll laat zien: Tories hebben meerderheid

De Conservatieven mogen zich waarschijnlijk winnaar van de verkiezingen noemen. Dat blijkt uit de eerste exitpoll, die donderdagavond om 22.00 uur Britse tijd werd gepubliceerd, kort na het sluiten van de stembussen. De Conservatieven van Boris Johnson konden in de peiling rekenen op 368 zetels, Labour op 191. Als de peiling een goed beeld geeft, hebben de Tories hun meerderheid in het Lagerhuis terug.

Als de zetelverdeling klopt, krijgen de Tories er 51 zetels bij, telde The Guardian. Labour raakt er 71 kwijt - een pijnlijk verlies voor oppositieleider Corbyn. De Schotse nationalisten van de SNP moeten het in de poll met 55 zetels doen, de Liberal Democrats met 13. De Brexit Party van Nigel Farage deed in veel kiesdistricten niet mee, om de winst van de Conservatieven niet in de weg te staan.

De exitpoll komt van drie belangrijke media in het Verenigd Koninkrijk: Sky News, de BBC en ITV News. De media hebben gepeild bij 144 kiesdistricten in Engeland, Schotland en Wales. Vanwege regels die voor Britse media gelden tijdens een stembusgang, is dit de eerste grote peiling die donderdag naar buiten is gebracht. In hoeverre deze klopt, zal in de loop van de nacht moeten blijken. Bij eerdere verkiezingen gaf de exitpoll een goed beeld weer van de uiteindelijke uitslag. Over de opkomst is nog niets bekend gemaakt, maar donderdag werden wel lange rijen bij de Britse stembussen gezien.

Meerderheid

Premier Boris Johnson is er deze verkiezingen op gebrand zijn meerderheid in het Lagerhuis terug te winnen, om zich zo van voldoende steun te verzekeren voor zijn Brexit-plannen. Het Engelse kiesstelsel werkt met kiesdistricten: de partij die in een district de grootste wordt, mag een parlementariër leveren. Een partij die zich van een meerderheid in 326 districten weet te verzekeren, heeft een meerderheid in het Lagerhuis.

Labour en de Conservatives spraken van de 'belangrijkste verkiezing' in decennia, verwijzend naar het verloop van de Brexit. Johnson pleit voor een Brexit op 31 oktober, Corbyn wil een nieuwe deal onderhandelen met Brussel en die aan de kiezer voorleggen.