Dopjestest: hoe goed zijn draadloze oortjes met ruisonderdrukking?

Was het een statussymbool, een magisch steeltje om met stamgenoten te communiceren of om ze juist te negeren? Ooit, als de generaties ver na ons een vuilnisbelt vol koptelefoons opgraven, zullen ze zich afvragen waarom hun voorvaders massaal witte plastic botjes in hun oren staken.

Dat is van later zorg. Je hoeft nu maar het plein van een middelbare school op te lopen om te zien dat de AirPods, die draadloze witte koptelefoontjes, de oormode bepalen. En niet per se De Echte ¬– die kosten bijna 150 euro. Voor een paar tientjes heb je al een stel FakePods. Dan houd je mooi geld over voor een AirPod Strap: een touwtje à 14,90 euro om je oren niet te verliezen.

Inmiddels heeft Apple tientallen miljoenen van deze kleine bluetooth AirPods verkocht. Het zijn wel allemaal wegwerpoortjes helaas. De batterij vervangen is niet mogelijk – die zal na een paar jaar steeds korter meegaan, is de ervaring.

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven

De AirPods hebben er na drie jaar een broertje bij: de AirPod Pro’s. Die zijn prijziger (279 euro) en voorzien van actieve ruisonderdrukking. Dat betekent dat het omgevingsgeluid weggefilterd kan worden. We vergelijken de AirPod Pro met twee geduchte concurrenten, van Sony en van Sennheiser. Allebei true wireless, oftewel echt draadloos. De Sennheiser heeft geen actieve noice cancelling, maar zit wel in dezelfde prijscategorie.

AirPod Pro

Uit een doosje tandfloss – zo ziet de meegeleverde houder eruit – peuteren we twee kleine oortjes. Een stuk korter dan de eerste AirPods, en nu aan te passen aan je gehoorgang met een plastic opzetstuk. Apple levert drie maten van die sleeves mee. De grootste passen prima en sluiten goed af.

De eerste generatie AirPods heeft maar één pasvorm en laat vrij veel omgevingsgeluid door. Dat is veilig in het verkeer. Bij de Airpod Pro kun je het omgevingsgeluid inschakelen door even in het linkersteeltje te knijpen. Zo schakel je ook de actieve ruisonderdrukking in. Die werkt goed voor zo’n klein oortje.

Vergeleken met de Sony worden meer lage tonen weggehaald en zelfs een grote over-ear Sennheiser QuietComfort – de oervader van de noise cancelling – haalt amper meer omgevingsgeluid weg.

De draadloze koppeling met de AirPod Pro is moeiteloos, zeker met andere Apple-apparaten. Maar ze werken net zo goed met een Windows-laptop of een Android-telefoon. Niet iedereen met witte steeltjes heeft dus een iPhone in zijn zak.

Batterijduur van de AirPod Pro is onovertroffen: 4,5 uur met ruisonderdrukking aan, zelfs 24 uur als je de reserve-accu meetelt. Qua geluidskwaliteit zijn de Pro’s goed genoeg maar ze klinken wat vlakker dan de concurrenten. De prijs is ook stevig – daar staan een lange accuduur en laag gewicht tegenover.

Batterijduur

●●●●●

Geluidskwaliteit

●●●●●

Geluidsisolatie

●●●●●

Comfort

●●●●●

Prijs 279 euro

Sony WF-1000XM3

Sony levert het duo draadloze oortjes af in een doosje met een koperkleurig deksel. Best chique maar wat groot vergeleken met de andere testdeelnemers. Sony steekt positief af wat betreft geluidskwaliteit. Iets meer dynamiek en beter gedefinieerd hoog dan de AirPod Pro’s. De meegeleverde software laat nog wel te wensen over. We moeten twee keer een update installeren die onder meer een spraakassistent aan de oortjes toevoegt. Een tijdrovend klusje waar niemand om vroeg. Ook hinderlijk is dat de oortjes na elkaar verbinding maken met de telefoon. Je krijgt van zowel de rechter- als de linkerkant te horen wat de resterende accuduur is.

De Sony-app verdrinkt in opties – je kunt je oren fotograferen voor een driedimensionale audio-ervaring – en per locatie of activiteit de ruisonderdrukking aanpassen. Bellen met deze oortjes gaat beter bij de voorganger. Met noise cancelling geactiveerd – dat werkt naar behoren – gaat dit koptelefoontje vier uur mee. De prijs maakt de Sony WF-1000XM3 een geduchte concurrent voor de AirPod Pro’s.

Batterijduur:

●●●●●

Geluidskwaliteit

●●●●●

Geluidsisolatie

●●●●●

Comfort

●●●●●

Prijs 239 euro

Sennheiser Momentum

Sennheiser levert de enige oortjes in deze test met passieve ruisonderdrukking. Dat betekent dat er geen anti-geluid wordt gecreëerd om de buitenwereld uit te sluiten. Maar de oortjes zelf dichten de gehoorgang zo goed af dat je behoorlijk geïsoleerd door het leven gaat. Dat merk je als je in de meegeleverde app de transparancy modus aanzet, altijd aan te raden in het stadsverkeer. Met de Sennheiser-app kun je de lage en hoge frequenties benadrukken, maar de equalizer is zo onhandig te bedienen dat je dat wel uit je hoofd laat.

De Momentums, geleverd in een stijlvol grijs stoffen doosje, vallen op door sprankelend hoge frequenties. De laagweergave komt aanvankelijk iets tekort maar met een andere set dopjes blijkt de aansluiting net iets beter. Van de drie koptelefoontjes biedt de Momentum de meest gedetailleerde en meer realistische weergave – het audiofiele alternatief voor de AirPod Pro. Nadeel: in een lawaaierige omgeving zul je deze oortjes al snel wat harder zetten.

Batterijduur

●●●●●

Geluidskwaliteit

●●●●●

Geluidsisolatie

●●●●●

Comfort

●●●●●

Prijs 269 euro