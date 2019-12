De doodskussen van Mark Rutte | Menno Snel weer in de problemen

De Belastingdienst lakte veel weg maar nog niet genoeg. Mark Rutte vindt het „gelul” dat hij Klaas Dijkhoff laat vallen. En een nieuw pleidooi voor een suikertaks.

GEEN PESTERIJTJE: Er was veel, heel veel weggelakt in de persoonlijke dossiers van de ouders die door de Belastingdienst onterecht werden verdacht van fraude. Maar niet genoeg: in een begeleidende brief stelde de fiscus dat er namen uit privacyoverwegingen zijn weggestreept, maar volgens één van de ouders waren er nog genoeg namen zichtbaar. De ouders hoopten bovendien te achterhalen waarom ze als verdachte werden aangemerkt – ze moesten soms tienduizenden euro’s terugbetalen en kwamen daardoor in grote financiële problemen. Maar juist dat was niet te achterhalen. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) overleefde vorige week nog een motie van wantrouwen vanwege de kwestie, en probeerde nu de schade te beperken: het weglakken komt vast „knullig” over maar het was „geen pesterijtje”. De coalitiepartijen én GroenLinks hielden een snel debat tegen. De verontwaardiging werd er niet minder om. De Kamer wacht nog op een aantal rapporten over de kwestie, dan zal Snel de zaak hoe dan ook moeten uitleggen.

DOODSKUS: „Gelul”, noemt Mark Rutte het – hij is Klaas Dijkhoff helemaal niet afgevallen. In een interview met Elsevier Weekblad stelde Rutte dat hij „niet per se” door Klaas Dijkhoff wordt opgevolgd als lijsttrekker van de VVD. Het blad blies die uitspraak op door te koppen dat Rutte Dijkhoff „vloert […] als VVD-kroonprins”. Volgens Rutte werd er dan ook „nieuws gemaakt uit helemaal niets”. Maar echt helpen doet het natuurlijk ook niet: Dijkhoff kwam afgelopen dagen onder vuur te liggen vanwege het wachtgeld dat hij opstrijkt en de onterecht ontvangen reiskostenvergoeding, nu zocht de parlementaire pers (tevergeefs) naar Dijkhoff voor een reactie op Ruttes uitspraken. Cora van Nieuwenhuizen, nu minister van Infrastructuur, kreeg een doodskus van Rutte. Zij wierp afgelopen zomer op dat ze wel eens de eerste vrouwelijke premier kon worden, maar dat neemt Rutte niet erg serieus: „Dat was een grapje, toch?”

SUIKERTAKS: Je maakt je er in Nederland niet populair mee: de suikertaks. CDA had het bij de laatste verkiezingen in het concept-verkiezingsprogramma staan maar ook daar bleek het weinig populair - er kwamen brieven uit het hele land en het werd op het partijcongres met grote meerderheid weggestemd. Nu roepen de wethouders van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht minister staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, CU) op om een suikertaks op frisdrank in te voeren. „Wij voelen ons David tegenover Goliath”, vertelt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen (CDA). „Marketing van multinationals en het groeiende aanbod van ongezonde voeding winnen het van preventiebeleid.” Blokhuis gaat morgen in de Kamer in debat over het Nationaal Preventieakkoord, dat ervoor moet zorgen dat de bevolking gezonder wordt. Maar het RIVM berekende al dat dit akkoord niet genoeg is om de zelfgestelde doelen te halen. In de huidige afspraken is geen suikertaks opgenomen.

STRENGE NORM: Vorige maand nog verhoogde het kabinet de norm voor de vervuilende stoffen PFAS: er mocht acht keer zoveel van de stof in de grond zitten om te voorkomen dat de bouw stil kwam te liggen. Maar de drinkwaterbedrijven waarschuwen de Tweede Kamer nu dat die hoge norm een gevaar kan vormen voor het drinkwater. Zij pleiten er juist voor om terug te gaan naar de oude, strenge norm. Er worden nu ook al lage concentraties PFAS in het drinkwater gevonden, die nog geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Maar de drinkwaterbedrijven zijn bang dat door de ruimere norm hogere concentraties van de stoffen in het grondwater terechtkomen. Bouwers en baggeraars zijn wel blij met de norm, maar er ligt nog altijd veel werk stil omdat ze vervuilde grond nergens kwijt kunnen.

BOERENSTRIJD: Dan dat andere grote dossier – het stikstofprobleem. Rutte en minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) spraken gisteren met natuurorganisaties en ontbijten maandag met de boeren. Rutte hoopt een „balans” te vinden tussen de twee groepen: „Je moet opletten dat je niet in een soort strijd zit”, zei hij na afloop daarover. De boeren denken daar anders over, die gaan vrijdag demonstreren op De Dam en volgende week volgen hardere acties: ze worden aan het lijntje gehouden, vindt actiegroep Farmers Defence Force (FDF). Supermarkten vrezen dat de boeren distributiecentra willen blokkeren om zo voor kerst voor lege schappen te zorgen. Zij dreigen met een kort geding en de schade op de boeren te verhalen. Dat maakt geen indruk: „Die brief maakt ons de pis niet lauw”, aldus FDF-voorman Mark van den Oever in het AD.

QUOTE VAN DE DAG

Het draait te weinig om de vraag: voor wie deden we het ook alweer, voor wie zijn we aan het werk? De burger zijn we in dat hele proces vergeten. Het draait allemaal om de vraag of de regels naar behoren zijn uitgevoerd. En hoe de resultaten worden afgerekend in de politiek.

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen over het wantrouwen tegen de politiek