De Brauw moet inbinden tegen Imtech-curatoren

De afwikkeling van het faillissement van installatiebedrijf Imtech heeft veel weg van een wedstrijd simultaan schaken die jaren duurt. Donderdag wonnen curatoren Jeroen Princen en Paul Peters op een van de borden. En niet van de minste tegenstander.

De Brauw Blackstone Westbroek, ’s lands grootste advocatenkantoor, had de curatoren voor de rechter gedaagd omdat zij geheimhoudingsafspraken zouden schenden. Maar dat ziet de rechtbank Rotterdam anders.

Vanaf 2013 trad De Brauw op als juridisch adviseur van Imtech. Nadat Imtech in augustus 2015 failliet ging, klopten de curatoren aan bij De Brauw. Ze vroegen informatie op, waaronder de interviews die De Brauw hield met twee Imtech-bestuurders en een KPMG-accountant tijdens een intern fraude-onderzoek.

Volgens De Brauw valt dit soort informatie onder hun geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. Desalniettemin verstrekte het advocatenkantoor de informatie vier jaar geleden aan de curatoren, op voorwaarde dat zij die niet met derden zouden delen. Vervolgens schonden de curatoren die afspraak, zo stelt De Brauw. De informatie zou bijvoorbeeld gedeeld worden met beleggersvereniging VEB.

En dus spande De Brauw - met de hulp van externe advocaten van Lemstra Van der Korst - een kort geding aan om de curatoren op laste van een dwangsom te dwingen met het delen van de informatie te stoppen .

Maar de rechter gaat hier niet in mee, en stelt in de uitspraak dat het delen van informatie met derden zoals de VEB niet is bewezen. „De Brauw uit in haar dagvaarding allerlei zorgen maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat er door het handelen van de curatoren vertrouwelijke informatie op straat ligt, of dat dit dreigt.”

In een reactie benadrukt De Brauw dat zij van de rechter óók gelijk heeft gekregen. In tegenstelling tot wat de curatoren aanvoerden, stelt de rechtbank dat er wel degelijk een geheimhoudingsafspraak bestaat „en dat de curatoren die afspraak moeten respecteren”.

Installatiebedrijf Imtech uit Gouda (22.000 werknemers, van wie 4.500 in Nederland) gold lang als een lieveling van de Amsterdamse beurs. Begin 2013 koerste het Imtech-aandeel nog op 20 euro en was de multinational goed voor een omzet van bijna 5 miljard euro. Kort daarna kwamen fraude bij de Poolse, en malversaties bij de Duitse tak naar buiten.

Imtech bleek toch niet het solide bedrijf te zijn waar aandeelhouders en analisten het voor aanzagen. Het bedrijf zette een vrije val in die ondanks twee aandelenemissies en de inhuur van een bataljon aan juridische en financiële adviseurs niet kon worden gestopt. Aan de hand van curatoren Peters en Princen werden na het faillissement levensvatbare delen van het concern zoals Imtech Traffic & Infra verkocht aan andere bedrijven.

Curatoren worden door de rechtbank aangesteld om faillissementen af te wikkelen, de oorzaak te onderzoeken en de financiële belangen van schuldeisers te behartigen. Bij Imtech besteedden Peters (van advocatenkantoor AKD) en Princen (van DVDW) daar in vier jaar tijd ruim 31.000 uur aan, zo blijkt uit het laatste faillissementsverslag.

Negeren fraudesignalen

De twee zitten achter zowat iedereen aan die in de laatste jaren bij Imtech een rol speelde. Accountant KPMG is aansprakelijk gesteld voor het negeren van fraudesignalen en fouten bij het opmaken van jaarrekeningen. Tegen KPMG-accountants zijn tuchtklachten ingediend. Ook hebben de curatoren oud-Imtech-bestuurders en commissarissen op de korrel en lijkt het een kwestie van tijd voor die aansprakelijk worden gesteld. Ook de rol van banken wordt onderzocht.

En tenslotte is daar De Brauw. Van het advocatenkantoor vorderen de curatoren 4,5 miljoen euro terug: het bedrag dat Imtech de laatste weken voor het faillissement aan honoraria overmaakte. Tegen vier oud-advocaten van De Brauw hebben de curatoren tuchtklachten ingediend, onder meer omdat er excessief gedeclareerd zou zijn en onjuist juridisch advies aan Imtech zou zijn gegeven. Zaken die De Brauw nadrukkelijk verwerpt.

Nadat De Brauw een kort geding aanspande tegen de curatoren, maakten die van de gelegenheid gebruik om een tegeneis op tafel te leggen. Ze vroegen nóg meer vertrouwelijke stukken van De Brauw op rond het Imtech-faillissement: niet alleen gespreksverslagen van De Brauw met Imtech-financiers, maar ook vertrouwelijke stukken waarmee de advocaten van De Brauw zich bij hun tuchtzaken proberen te verdedigen. Dat vond de rechter iets te gewaagd.