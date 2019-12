Brokstukken in zee gevonden, waarschijnlijk van vermist Chileens vliegtuig

De luchtmacht van Chili heeft woensdag brokstukken aangetroffen in de zee ten zuiden van het Zuid-Amerikaanse land. Ook het Braziliaanse ministerie van Defensie heeft „persoonlijke spullen” en brokstukken gevonden. Vermoedelijk zijn deze afkomstig van het Chileense transportvliegtuig dat sinds maandagavond lokale tijd wordt vermist. Aan boord zaten 38 personen.

De brokstukken zijn aangetroffen op zo’n 30 kilometer van de laatste locatie waar het vliegtuig contact maakte, zo’n 500 kilometer onder de meest zuidelijke punt van Chili. De onderdelen worden momenteel geanalyseerd om te bepalen of ze inderdaad afkomstig zijn van de Hercules C-130. De luchtmacht gaat ondertussen onverminderd verder met de zoekoperatie.

Het is totaal onduidelijk wat de oorzaak van de crash was. Het vliegtuig was vanuit Chili onderweg naar een basis in Antarctica, waar de inzittenden apparatuur zouden inspecteren. Ruim een uur nadat het vliegtuig vertrok, werd het contact verbroken. Er zijn geen noodsignalen van het toestel ontvangen en de weersomstandigheden waren goed.

Op beelden die de Chileense luchtmacht heeft gedeeld is te zien dat onder andere een stuk schuimrubber is gevonden.