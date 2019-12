Verbaasd zie ik bij een bouwmarkt aan de rand van het dorp een oudere man wankelend op zijn fiets stappen terwijl hij, de rechterhand vast aan het stuur, met zijn linkerhand een flinke kerstboom dwars over de bagagedrager in evenwicht probeert te houden. Wiebelend maakt hij enige vaart, ziet mijn bezorgde blik en roept me toe: „’t Ergste is nog dat als m’n vrouw ’m niet goed genoeg vindt ik ’m ook weer op de fiets terug moet brengen!”

