AZ hard onderuit tegen Manchester United: 4-0

AZ heeft drie dagen voor de topper tegen Ajax een flinke dreun geïncasseerd. De nummer twee van de eredivisie ging in de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen Manchester United hard onderuit: 4-0. De Britse ploeg eindigt daarom als eerste in poule L.

Na een goede eerste helft (0-0) stortte de formatie van coach Arne Slot na de rust volledig in. Ashley Young opende enkele minuten na rust een zeer productieve fase voor de ploeg uit Manchester. Mason Greenwood, Juan Mata en opnieuw Greenwood zorgden voor een tussenstand van 4-0 na 64 minuten. AZ gaat als nummer twee door naar de knock-outfase. Beide ploegen waren vooraf al zeker van kwalificatie.

Porto-Feyenoord: 3-2

Voor Feyenoord is de Europa League voorbij. De Rotterdammers verloren donderdagavond bij Porto, 3-2. Feyenoord begon op 2-0 achterstand, maar na 22 minuten trok de ploeg uit Rotterdam de stand weer gelijk. Eric Botteghin en Sam Larsson maakten de doelpunten. Tiquinho Soares besliste nog voor rust het duel in het voordeel van Porto. Naast Porto gaat ook Rangers FC door naar de volgende ronde. De Schotten hadden voldoende aan een gelijkspel (1-1) in eigen huis tegen het Zwitserse Young Boys.

Eerder op de avond nam PSV het op tegen Rosenborg BK, het duel eindigde in gelijkspel. PSV had al geen zicht meer op het bereiken van de knock-outfase en eindigde met 8 punten als derde in groep D, achter LASK Linz en Sporting Portugal. (ANP)