Akkoord over nieuwe cao in basisonderwijs, staking gaat door

Bonden en werkgevers hebben donderdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao in het basisonderwijs. Leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders krijgen vanaf 1 januari een loonsverhoging van 4,5 procent.

Naast de loonsverhoging krijgt het onderwijspersoneel in februari eenmalig een bedrag van maximaal 875 euro uitgekeerd, afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Diezelfde maand wordt ook een nabetaling gedaan van ongeveer een derde maandloon, omdat de vorige cao in maart afliep. De nieuwe cao loopt tot 1 november 2020. Ook wordt voor al het personeel een individueel budget beschikbaar gesteld voor scholing. De komende twee jaar ligt dit bedrag op 600 euro, daarna wordt dit 500 euro. „We maken ons wel zorgen dat er vanwege het lerarentekort te weinig tijd is voor scholing”, zegt vakbond Algemene Onderwijsbond (AOb) in een verklaring.

Vorige maand werden gesprekken over een nieuwe cao afgebroken door vakbonden CNV Onderwijs en de AOb. Werkgeversorganisatie PO-Raad stelde 3 procent loonsverhoging tot en met juli volgend jaar voor, de bonden zetten in op minstens 5 procent. Om de impasse te doorbreken werd SER-voorzitter Mariëtte Hamer aangesteld als bemiddelaar.

Staking gaat door

De leden van de bonden moeten het akkoord nog goedkeuren. Vakbond AOb riep zijn leden eind vorige maand op om donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer te leggen. Deze staking gaat ondanks de nieuwe cao gewoon door. Volgens AOb zijn er „nog steeds structurele investeringen nodig om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten”.

Vakbond CNV Onderwijs noemt het afsluiten van de nieuwe cao „een belangrijke stap”, maar stelt eveneens te gaan staken voor structurele investeringen vanuit de politiek. De PO-Raad schrijft dat alle partijen „vanuit hun eigen rol” blijven aandringen bij het kabinet om „aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden” te kunnen realiseren.

Het kabinet maakte begin november bekend 460 miljoen euro extra te investeren in het onderwijs. Daarvan gaat 150 miljoen euro naar de basisschoolsalarissen. De bonden willen dat er structureel geld vrijkomt, waarmee onder meer het lerarentekort moet worden opgevangen.