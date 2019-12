39-jarige man uit Amstelveen doodgeschoten na ‘gerichte actie’

Bij een schietincident in Amstelveen is donderdagavond een 39-jarige man omgekomen. De politie spreekt over „een gerichte actie” en is een groot onderzoek gestart.

De 39-jarige man uit Amstelveen, volgens persbureau ANP een bekende van politie, was in de buurt van zijn auto toen er rond 17.15 uur gericht op hem werd geschoten. Een 4-jarig kind bevond zich op de achterbank van de auto. De kleuter bleef ongedeerd en is inmiddels opgevangen door familie, meldt de politie. Het is niet bekend of de 4-jarige een kind van het slachtoffer was.

Kort na het incident aan de Escapade in Amstelveen werd een uitgebrande auto aangetroffen op de Buitensingel in Duivendrecht. De politie vermoedt dat het om de vluchtauto gaat en is op zoek naar getuigen.