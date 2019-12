Ik zit op de tram te wachten en klets met een meneer. In de tram heb ik niet meteen een zitplaats. Uiteindelijk kom ik naast de meneer van het bushokje te zitten. Hij kijkt me aan en zegt: „Ik heb net met uw tweelingzuster gesproken.”

