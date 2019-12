Zeventig militairen gedood bij aanslag in Niger

Zeker zeventig militairen zijn dinsdag op een legerbasis in Niger gedood. Dat meldt de Nigerese minister van Defensie, aldus persbureau Reuters. Ook raakten twaalf mensen gewond. De aanval werd vermoedelijk uitgevoerd door jihadistische groeperingen die in het gebied actief zijn. Het is de dodelijkste aanslag op militairen in de geschiedenis van het land.

De aanval vond plaats op een legerbasis in de plaats Inates, in de buurt van de grens met Mali. De Nigerese president Mahamadou Issoufou is momenteel op bezoek in Egypte en laat weten eerder terug te keren. In het westelijk deel van Niger pleegden jihadisten het afgelopen jaar meerdere aanslagen op militairen en burgers. Bij twee aanvallen in mei en juni kwamen nog vijftig militairen om het leven.

Deze week ontmoet de Franse president Emmanuel Macron leiders van landen in West-Afrika om te spreken over het toenemend geweld in de regio en de rol van het Franse leger. Frankrijk is met 4.500 man in het gebied aanwezig om onder meer de Malinese krijgsmacht bij te staan bij de moeizame strijd tegen jihadistische opstandelingen. Ook Nederland was vier jaar actief in Mali. In mei stopte de missie.