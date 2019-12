Zes jaar cel en tbs voor moord op Amerikaanse studente

Joël S. is woensdag veroordeeld tot zes jaar gevangenis en tbs met dwangverpleging voor doodslag op zijn huisgenoot, de Amerikaanse studente Sarah Papenheim (21), in Rotterdam vorig jaar. Dat meldt rechtbank Rotterdam.

De 24-jarige man was tijdens zijn daad „sterk verminderd toerekeningsvatbaar” als gevolg van meerdere psychiatrische stoornissen, zo oordeelde de rechter. Het OM had tien jaar en tbs met dwangverpleging tegen de voormalige muziekstudent geëist. S. zegt zich niets te kunnen herinneren van het neersteken van zijn huisgenoot.

De rechtbank acht de kans dat S. opnieuw een gewelddadig delict begaat groot en heeft daarom gekozen voor tbs en dwangverpleging. Maar de rechtbank acht niet bewezen dat er sprake was van voorbedachte rade. Verder werkte het strafverminderend dat de dader nog jong is, geen strafblad heeft en bereid is mee te werken aan de behandeling.

Vreemd gedrag

Op de dag van het dodelijke incident was het de moeder van S. die het noodnummer belde. Ze had van haar zoon gehoord dat hij ruzie had met zijn huisgenoot, en haar daarbij gestoken had. Toen de politie op het adres aankwam is nog geprobeerd Papenheim te reanimeren, maar ze was al overleden.

Psychologiestudente Papenheim diende voorafgaand aan de moord meerdere klachten in over het vreemde gedrag van haar huisgenoot. Ze waren bevriend, maar ze maakte zich zorgen omdat hij psychisch achteruitging en zei dat hij iemand iets aan wilde doen. Over de vraag of met deze klachten adequaat is omgegaan, oordeelde de Zorgconsul eind vorige maand dat hulpinstanties geen fouten hebben gemaakt.