Zes doden na urenlang vuurgevecht in woonwijk Jersey City

Bij een schietpartij in Jersey City in de Amerikaanse staat New Jersey zijn dinsdag (lokale tijd) zes mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn een politieagent en de twee schutters. De agent kwam als eerste om, hij werd door de daders neergeschoten. Nadat de twee mannen zich in een Joodse supermarkt hadden verscholen volgde een urenlang vuurgevecht.

De drie andere slachtoffers zijn burgers die zich toevallig in de winkel bevonden. Zij werden volgens de autoriteiten gedood door de schutters. Volgens persbureau AP waren „speciale eenheden, lokale agenten en de federale politie aanwezig op het plaats delict”. De wijk, waar ook een school staat, werd afgezet. Er zouden „honderden” kogels zijn afgevuurd. De schutters werden later dood aangetroffen in de supermarkt. Volgens de commissaris die in Jersey City verantwoordelijk is voor de publieke veiligheid zijn er geen aanwijzingen voor een terroristisch motief, maar er is nog veel onduidelijk.

De politieman die in het begin van de middag fataal werd geraakt was een vooraanstaand agent die bezig zou zijn geweest met een undercoveronderzoek, mogelijk naar illegale wapenhandel. Lokale media speculeren dat hij wellicht in het kader daarvan onder vuur werd genomen in de buurt van een begraafplaats in de stad.

De commissaris prees de politie: „Onze agenten hebben er alles aan gedaan om het geweld in dit incident te minimaliseren - een van hen heeft daar zelfs zijn leven voor gegeven. Ik weet zeker dat de inwoners van deze buurt hebben gezien hoezeer onze eenheden zich voor hun veiligheid hebben ingezet.”