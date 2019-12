WWF staakt steun in natuurreservaat Congo vanwege politieonderzoek

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) staakt een deel van zijn steun aan het nationaal park Salonga in de Democratische Republiek Congo, na beschuldigingen van crimineel gedrag door boswachters in het park. Directe aanleiding voor dat besluit, dat volgens een persbericht woensdag is genomen, is een politieonderzoek naar een lichaam dat in het park is gevonden.

De organisatie schort de steun aan de veldpatrouilles in het park op, totdat de politie „het tragische geval heeft onderzocht”. Mogelijk wordt de steun weer hervat als de autoriteiten dat onderzoek in het park hebben afgerond en er „voldoende actie is ondernomen” tegen de schuldigen.

Uit het persbericht wordt niet duidelijk wanneer het lichaam werd gevonden en in hoeverre rangers worden verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Maar uit interne documenten van de ngo is gebleken dat boswachters van Salonga eerder in opspraak zijn gekomen. In maart bracht nieuwssite Buzzfeed naar buiten dat in het Congolese park sprake zou zijn van groepsverkachtingen, martelingen en zelfs moord op lokale bewoners door de rangers.

Mishandeling

Meer projecten die het WWF steunt, zijn in verband gebracht met mishandeling van de lokale en inheemse bevolking in en rond reservaten in Azië en Afrika. Volgens onderzoekers is dergelijk gedrag een gevolg van de steeds verder doorgevoerde ‘militarisering’ van natuurbescherming. Zo worden boswachters soms uitgerust en getraind als paramilitaire eenheden die stropers in de parken moeten bestrijden.

WWF-steun aan rangers heeft meestal de vorm van materiële steun, stelt een woordvoerder van de Nederlandse tak van de organisatie. De parkwachters van nationale parken zijn doorgaans in dienst van de overheid.

In de persverklaring stelt het WWF dat zolang het politieonderzoek plaatsvindt, „essentiële ontwikkelingsprojecten” die zijn opgezet voor de gemeenschappen rond nationaal park Salonga wel doorgang vinden. Salonga, dat is opgenomen in de werelderfgoedlijst, omvat de centrale laaglandbossen in Congo. Het is het grootste reservaat in het Afrikaanse tropisch regenwoud. Het park is ook ingesteld ter bescherming van bedreigde diersoorten, zoals de bonobo, bosolifanten en meerdere soorten schubdieren.