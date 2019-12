‘Werken met de pers luistert heel nauw’

Hester Smit (37) is één van de drie mensen binnen de universiteitsbibliotheek in Utrecht die de degelpers (rechts op de foto) kan bedienen. Het apparaat komt uit „ongeveer 1910” en werd decennia gebruikt om catalogi te drukken – voor boeken is het apparaat te klein. Inmiddels heeft de pers vooral een educatieve functie. Zo nu en dan worden er nog visitekaartjes en uitnodigingen mee gedrukt, vertelt Smit.

„Voordat ik ermee begon, dacht ik: dit is best simpel. Je maakt het zetsel, haalt de degel heen en weer, en klaar. Maar het luistert heel nauw. De letters moeten goed vastzitten, het moet perfect passen, en per lettergrootte wisselt het hoeveel druk je moet zetten.”