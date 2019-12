Waarom het Stanford Prison Experiment nu een leugen wordt genoemd

Deel mensen in in twee groepen, geef de ene groep macht over de andere en je kunt ervan uitgaan dat de situatie uit de hand zal lopen. Dat is volgens sociaalpsycholoog Philip Zimbardo wat zijn gevangenisexperiment uit 1971 laat zien. Maar sindsdien is er veel kritiek op het experiment gekomen, het zou niet ethisch en correct zijn uitgevoerd. Kunnen we de conclusies van Zimbardo dan nog wel vertrouwen?

