VS zetten Iraanse lucht- en scheepvaartbedrijven op zwarte lijst

De Verenigde Staten hebben woensdag nieuwe sancties opgelegd aan verschillende Iraanse bedrijven. Het gaat om Mahan Air, de grootste luchtvaartmaatschappij van Iran, en meerdere scheepvaartbedrijven. Dat meldt persbureau Reuters woensdag.

Volgens de Amerikanen zet Iran commerciële vluchten in om wapens en geld te vervoeren naar strijdende partijen in de regio. De scheepvaartbedrijven, die grotendeels in handen zijn van de Iraanse zakenman Abdolhossein Khedri, zouden Iran onder meer hebben geholpen met het transport van raketonderdelen naar rebellen in Jemen. Daarnaast gaat het naar verluidt ook om het vervoer van onderdelen van massavernietigingswapens. Dat laatste zou zijn gebeurd met hulp van de Iraanse staatsrederij IRISL en het Iraanse scheepvaartbedrijf ESAIL Shipping, dat is gevestigd in de Chinese havenstad Shanghai.

Door de sancties wordt het verboden voor Amerikaanse bedrijven of overheden om nog langer zaken te doen met de Iraanse lucht- en scheepvaartbedrijven. De VS laten tegelijkertijd weten dat ook andere bedrijven die zaken doen met hen mogelijk bestraft worden. De sancties komen een week na een gevangenenruil tussen beide landen in Zwitserland. Daarbij lieten de VS een Iraanse wetenschapper vrij in ruil voor een Amerikaanse student.