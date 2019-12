Verhoogde activiteit Nieuw-Zeelandse vulkaan, zoekactie gaat niet door

De Nieuw-Zeelandse vulkaan die maandag is uitgebarsten, is weer aan het rommelen. Dat gaat gepaard met veel stoom en modderstromen. Daardoor is het te gevaarlijk om woensdag te zoeken naar lichamen op White Island, meldt de Nieuw-Zeelandse politie woensdag. Er worden nog negen mensen vermist.

Sinds woensdagochtend (lokale tijd) is de vulkanische activiteit op het eiland toegenomen. De politie is gewaarschuwd dat de kans op een nieuwe uitbarsting de komende 24 uur waarschijnlijk is. Reddingswerkers hoopten het eiland woensdag te kunnen betreden om op zoek te gaan naar lichamen.

De uitbarsting van maandag kostte aan zeker zes mensen het leven. Er zijn nog negen vermisten, onder wie zeven Australiërs en twee Nieuw-Zeelanders. Eerder werd nog gesproken over acht vermisten. De politie gaat ervan uit dat zij allemaal zijn omgekomen, omdat er vanuit helikopters geen teken van leven is waargenomen op het eiland.

Australië haalt woensdag meerdere gewonden op met een militair vliegtuig om hen in eigen land verdere hulp te bieden. Er liggen nog dertig gewonden in het ziekenhuis in Nieuw-Zeeland, van wie 25 in kritieke toestand. Bijna de helft van de 47 mensen die volgens de politie tijdens de uitbarsting op het eiland waren, hebben de Australische nationaliteit.