Twee keer twintig jaar cel geëist na dood in drugsoorlog Blerick

Vier keer binnen één uur stuitten leden van twee drugsbendes in de gemeente Venlo op 1 november 2017 op elkaar. Na de vierde confrontatie lag de 22-jarige Ömer Köksal dood op straat. Het Openbaar Ministerie houdt Gianni Q. (21) en Jonathan B. (24) verantwoordelijk voor zijn dood en eiste woensdag voor de rechtbank in Roermond twintig jaar gevangenisstraf tegen de twee.

Köksals dood leidde destijds tot dagenlange onrust in de Blerickse wijk Vastenavondkamp, waarbij grote groepen Turkse inwoners naar panden in de buurt optrokken en sommige zelfs binnenvielen op zoek naar de daders. Ook journalisten werden aangevallen. Volgens het OM bestond er in 2017 al een tijdje grote spanning tussen twee lokale drugsbendes, een voornamelijk bestaande uit Blerickenaren met Turkse wortels en een met jongemannen uit de Randstad onder leiding van de in Congo geboren, maar grotendeels in Nederland opgegroeide B. Het zou daarbij al vijf keer tot gewapende confrontaties zijn gekomen.

Water gooien

Op 1 november 2017 gooide B. voor een coffeeshop in Venlo water naar iemand die volgens hem zijn moeder beledigde. Daarna volgden drie confrontaties in de wijk Vastenavondkamp in het stadsdeel Blerick in Venlo. B. en Q. kregen een aantal malen rake klappen. Na het tweede treffen heeft B. volgens getuigen “Ik ga die gunno halen”, geroepen. Camerabeelden van die dag tonen hoe hij uit een kelderbox komt lopen met iets dat lijkt op een pistool.

Bij de derde ruzie loste Q. een waarschuwingsschot met een vuurwapen. Bij de vierde ontmoeting vuurde hij vier keer op Köksal, die door de Blerickenaren te hulp geroepen was. B. en Q. kenden het slachtoffer niet.

Het OM vindt B. even verantwoordelijk als Q.: hij kocht en haalde het wapen, onttrok zich niet aan de confrontaties, liet de zaak escaleren en hielp het wapen tot twee keer toe schietklaar maken, wat Q. niet lukte. Justitie neemt het de twee ook zeer kwalijk dat ze dwars door een kinderdagverblijf heen vluchtten.

Als het aan het OM ligt moeten Q. en B. ruim 92.000 euro betalen aan de ouders en zus van Köksal, die hem dood op straat hebben zien liggen, als vergoeding voor hun materiële en immateriële schade. De zus, die ten tijde van de schietpartij haar master rechten bijna had afgerond, liet in een slachtofferverklaring weten dat de pijn van het gemis elke dag heviger wordt. ,,Een groot deel van mij ging met je mee op de dag dat God je naar huis bracht.” B. en Q. betuigden daarop hun spijt.

Operatie Pandora

De rechtszaak tegen B. en Q. gaat komende maandag verder. Dan komen hun advocaten aan het woord. Die vinden dat hun cliënten geen moord ten laste kan worden gelegd, omdat er geen sprake zou zijn van voorbedachten rade.

De dood van Köksal en de onrust die daarop volgde was aanleiding voor politie en justitie om in actie te komen tegen drugsoverlast en –criminaliteit in Vastenavondkamp. Ze startten begin dit jaar Operatie Pandora. Sindsdien zijn onder meer 14,5 kilo harddrugs, ruim vijftienhonderd wietplanten, twaalf voertuigen en drie vuurwapens in beslag genomen. Vijf drugspanden werden gesloten en de politie verrichte 28 aanhoudingen.