Time Magazine kiest Greta Thunberg als Person of the Year

De cover van Time Magazine, waar Thunberg tot Person of the Year 2019 wordt uitgeroepen.

Het Amerikaanse blad Time Magazine heeft de zestienjarige Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg uitgeroepen tot Person of the Year van 2019. Het weekblad toonde woensdagmiddag een cover met een foto van Thunberg en de kop „de kracht van de jeugd”.

Time kiest sinds 1927 elk jaar een persoon, groep, idee of fenomeen waarvan de redactie vindt dat het de grootste invloed had op het nieuws van dat jaar, of dat nou op een positieve of negatieve manier was.

Dit jaar koos de redactie voor Thunberg. In een achtergrondverhaal motiveert het blad de keuze voor Thunberg.: „Onderzoekers en activisten hebben decennialang gezwoegd om wereldleiders zo ver te krijgen dat ze klimaatverandering serieus nemen. Maar dit jaar trok een onwaarschijnlijke tiener op één of andere manier de aandacht van de wereld.”

In de jaren sinds 1927 werden onder anderen Richard Nixon, Martin Luther King, Adolf Hitler, Charles de Gaulle, paus Franciscus en Barack Obama de titel Person of the Year. Vorig jaar werden onderdrukte journalisten geëerd, onder meer vanwege de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.