Supermarkten eisen dat boeren hun acties afblazen

Supermarkten eisen dat de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) hun grootschalige actieplannen afblazen. Dat schrijft brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) woensdag in een brief aan de actiegroep. De actiegroep heeft in een reactie laten weten zich weinig aan te trekken van de oproep. „18 december voeren wij actie. Omdat het broodnodig is”, schrijft FDF.

De brancheorganisatie stelt de actiegroep een ultimatum: voor donderdag 10.00 uur moeten de boeren de voorgenomen acties afblazen. Als de actiegroep hier geen gehoor aan geeft, dreigt de brancheorganisatie met een mogelijk kort geding. De supermarkten noemen het zinloos „om de consument met lege schappen, een lege koelkast en een sober kerstmaal te confronteren”.

De Farmers Defence Force noemt de eis „buitenproportioneel” en schrijft dat de acties plaatsvinden binnen de kaders van de wet. „De supermarktgiganten, die al jaren parasiteren op boeren, hun inkomens en hun inspanningen willen ons weer de mond snoeren”, schrijft de actiegroep. Het is nog niet duidelijk of het CBL ook daadwerkelijk juridische stappen onderneemt als de actiegroep niet aan het ultimatum tegemoetkomt.

De FDF maakte vorige week bekend op 18 december actie te voeren. Het is nog niet bekend welke locaties ze op het oog hebben.