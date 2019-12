Steun EU aan Marokko heeft nauwelijks effect op hervormingen

De financiële steun van de Europese Unie aan Marokko heeft de afgelopen jaren weinig effect gehad. Dat concludeert de Europese Rekenkamer (ECA) in een woensdag verschenen rapport. Met de begrotingssteun moeten hervormingen worden gestimuleerd in onder meer de gezondheidszorg, sociale bescherming, rechtsstaat en duurzame groei.

De Europese Commissie reserveerde een bedrag van 1,4 miljard euro voor de periode van 2014 tot en met 2020. Tot eind vorig jaar was pas voor 562 miljoen euro aan contracten afgesloten.

De begrotingssteun heeft slechts in beperkte mate gezorgd voor vooruitgang, vindt de Rekenkamer. Het geld wordt over te veel sectoren verdeeld, wat er mogelijk voor heeft gezorgd dat beperkte resultaten zijn geboekt. Daarnaast zijn er tekortkomingen in de controle of doelen daadwerkelijk worden behaald. Als de steun wel effect had, werd bovendien onvoldoende gecommuniceerd dat dit te danken was aan EU-steun.

Om de steun effectiever te maken, moet deze volgens de Rekenkamer worden gericht op minder beleidsterreinen. Ook moet de Europese Commissie de politieke dialoog met Marokko verbeteren. De politieke dialoog werd tussen december 2015 en januari van dit jaar opgeschort door het meningsverschil of de Westelijke Sahara tot Marokko behoorde. In de tussentijd liepen de EU-betalingen door.

