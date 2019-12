Senaat laat kabinet nog langer wachten | Kamer wil toeslagen afschaffen

Het pakket stikstofmaatregelen is nog altijd niet door de Eerste Kamer. Het bestedingspatroon van Isabelle Diks. En de Kamer wil af van het toeslagenstelsel, maar wat moet er voor in de plaats komen?

NOG LANGER WACHTEN: En nog altijd hangt het noodpakket stikstofmaatregelen – 100 kilometer per uur op de snelweg, weet u nog – aan een zijden draadje. Het kabinet wil graag dat de Eerste Kamer nog voor het eind van dit jaar met de maatregelen instemt. Maar de senaat wil wachten op de schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld. Het debat staat vast op de agenda voor volgende week, maar als de antwoorden niet bevallen kan het debat maandag alsnog van de agenda worden gehaald. Sowieso is het maar de vraag of het pakket een meerderheid haalt: PvdA en GroenLinks zijn kritisch en willen grotere stappen zetten. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) zei tegenover RTL Z wel de portemonnee te willen trekken om de wet door de senaat te loodsen. De ontsnappingsroute via 50Plus, SGP en Groep Otten lijkt ook moeilijker geworden: 50Plus stelt eisen maar die werden resoluut afgewezen.

WAAR WOONT DE HOND?: De omstreden vergoedingen voor Tweede Kamerleden blijven maar opspelen. Deze keer is het Isabelle Diks van GroenLinks, die volgens HP/De Tijd vooral in haar appartement in Den Haag verblijft – en niet in Leeuwarden, de woonplaats die Diks opgaf. Daardoor zou ze onterecht een verblijfskostenvergoeding hebben ontvangen. Het ultieme bewijs, volgens het blad: ook de hond van Diks is naar Den Haag meegenomen. Toen er moeilijke vragen werden gesteld, liet Diks plotseling haar woonplaats aanpassen. Toeval, aldus GroenLinks, haar huis in Leeuwarden was simpelweg net verkocht. Hoe dan ook: GroenLinks laat de kwestie onderzoeken door de integriteitsadviseur van de Kamer. Zou de PVV dat ook laten doen over de vergoedingen van Dion Graus?

BESTEDINGSPATROON: Diks dook twee weken geleden ook al op in een verhaal van de Volkskrant: ze was tot 2017 wethouder in Leeuwarden en kreeg daarom ook wachtgeld – zo’n 7.000 euro per jaar. Door het inkomen dat ze als wethouder kreeg, heeft ze een „bepaald bestedingspatroon”, stelde Diks. Daarom had ze geen afstand gedaan van het wachtgeld, hoewel dat „in Nederland altijd heel chique” is. Diks heeft, na overleg met de GroenLinks-fractie, het wachtgeld stopgezet en zegt het ontvangen bedrag terug te betalen.

ALLES MOET ANDERS: Ze zijn eruit, de hele Kamer is het met elkaar eens: gisteren stemden 150 Kamerleden in met het afschaffen van het toeslagenstelsel. Het stelsel staat al een tijd onder druk, zeker ook vanwege het schandaal dat zich de afgelopen maanden ontvouwde: honderden kwetsbare ouders zijn onterecht als fraudeur aangemerkt. Inmiddels zijn we bij het zoveelste hoofdstuk beland: gedupeerde ouders ontvingen onder het mom van transparantie hun eigen dossier, maar in de dikke multomap is pagina na pagina compleet zwartgelakt. Er moet een ander stelsel komen, vindt de Kamer. Maar wat precies? Daar heeft de Kamer nog geen antwoord op. Vorige maand zocht een werkgroep van ambtenaren ook al naar antwoord op die vraag. Die kwam er ook al niet uit: de alternatieven hebben ook grote nadelen.

GENANT: Ze was zo’n goede voorzitter van de Eerste Kamer. Maar is Ankie Broekers-Knol wel opgewassen tegen het heibel waarmee een staatssecretaris van Migratie te maken krijgt? De Tweede Kamer was gisteren zeldzaam eensgezind in de kritiek op Broekers-Knol over hoe zij het diplomatieke conflict met Marokko heeft aangepakt: de staatssecretaris wilde met Marokko praten over waarom dat land geen uitgeprocedeerde asielzoekers wil terugnemen, maar de Marokkaanse ambassadeur zegde een gesprek daarover af. „Deze bewindspersoon faalt om een afspraak te kunnen maken met de ambassadeur van Marokko. Hoe genant is dit”, vroeg Attje Kuiken (PvdA) zich af. Ook CDA en D66 waren kritisch: „We lijken eerder een stap verder dan dichterbij”, zei Madeleine van Toorenburg (CDA). Tot ergernis van de Kamer bleef Broekers-Knol herhalen dat de situatie „complex en veelzijdig” is. De oppositie wil snel een debat over de kwestie, maar het is nog de vraag of daar genoeg steun voor is.

OORLOGSPROPAGANDA: Nederland wordt er maar sporadisch genoemd, in de honderden documenten in handen van The Washington Post die een bijzonder inkijkje in de oorlog in Afghanistan geven. Maar toch kan het grote gevolgen hebben voor toekomstige militaire missies, zegt Willem Post van Instituut Clingendael tegen NRC. De Amerikanen geloofden eigenlijk nooit in een goede uitkomst van de oorlog, blijkt uit de documenten. „Dit zal het voor Nederland moeilijker maken om in de toekomst missies op te tuigen”, aldus Post. „Die zullen nog meer onder het vergrootglas worden gelegd.” Sadet Karabulut (SP) heeft een debat aangevraagd en wil weten of de Nederlandse regering de zaken ook te rooskleurig hebben voorgesteld. Volgens militair historicus Christ Klep is dat soms nodig: „Stel je voor dat toenmalig premier Balkenende destijds had gezegd: we gaan op missie, maar ik weet niet hoeveel het gaat kosten, hoelang het gaat duren of wat het resultaat zal zijn? Dat werkt niet.”

