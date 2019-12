Naaz is ster op minipodium in drie dagen uitverkocht Bitterzoet Amsterdam

Opslaan in leeslijst

Van de atmosferische opening, waarbij Naaz haar stem onbeteugeld liet golven, schuren en jubelen, tot de intieme akoestische versie van ‘Taped’ in de toegift, was dinsdagavond duidelijk: zangeres Naaz (21) uit Rotterdam is een ster.

Dat sprak zowel uit haar eigen houding en allure, als uit de reacties uit de zaal. Elke vocale uithaal in het eerste nummer werd ontvangen met applaus en gejuich, het publiek bleek alle teksten mee te kunnen zingen, en Naaz kreeg een speciaal eerbetoon toen een groot deel van het publiek tijdens ‘Proud Of Me’ gelijktijdig een A4’tje met hart erop omhoog stak.

Een ster op een mini-podium was ze, deze avond. Naaz geeft, als voorbereiding op een Europese tournee, drie uitverkochte concerten op het kleine Amsterdamse podium van Bitterzoet. Daar was van heel dichtbij te zien dat Naaz twee dingen tegelijk kan: constant contact houden met het publiek en ondertussen haar veelzijdige liedjes zorgvuldig uitvoeren.

Mede dankzij de drie muzikanten die haar begeleiden, klonken de nummers afwisselend en volbloedig. De muziek heeft een eigentijdse stijl, waarbij gitaar en drums organisch verweven zijn met elektronische accenten, die een spannende sfeer creëren.

Bovendien kan Naaz nog twee dingen tegelijk. Veel liedjes klinken springerig maar ontwikkelen zich langs allerlei onverwachte zijpaden: een plotseling koortje, een vertraging, een extra patroontje dat de melodie aanvult. Zo mijdt haar muziek, zoals te horen op haar tot nog toe verschenen twee EP’s, de voor de hand liggende opbouw. En waar dit soort uitstapjes soms gekunsteld overkomen, worden ze hier zo vaardig uitgevoerd, dat er alleen maar bewondering kan zijn voor bijvoorbeeld de dwarse ‘jazzy’ drums waar Naaz onverdroten haar poppy zanglijnen doorheen vlecht.

Rennend van links naar rechts over het podium, met brede armgebaren onderstreept, zong Naaz indrukwekkend. Schel, soepel glooiend van rauw naar honingzoet, of intiem gekwetst, zoals in het naar eigen zeggen verdrietige ‘Heart Drive’.

Pop Naaz. Gehoord: 10/12 Bitterzoet, Amsterdam. Herhaling: 11/12, 12/12 aldaar (uitverkocht). ●●●●●