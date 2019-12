Israëlische Knesset stemt over eigen ontbinding, verkiezingen in maart

De Israëlische kiezer gaat in maart voor de derde keer in een jaar tijd naar de stembus. Dat lijkt de conclusie nadat parlementsleden woensdag bijeen zijn gekomen voor een stemming om het parlement, de Knesset, te ontbinden. Zodra dat is gebeurd is de verkiezingsdatum van 2 maart een feit, zo meldt de Israëlische krant Haaretz. De grote partijen waren vooraf al akkoord gegaan met de nieuwe verkiezingsdatum.

Na eerdere parlementsverkiezingen in april en september lukte het zowel de Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu als oppositiepartij Blauw-Wit van Benny Gantz niet om een regering te vormen. Zelfs een - vooralsnog unieke - periode van 21 dagen waarin parlementsleden zelf een meerderheid konden vormen, bleek niet tot een coalitie te leiden. De vorming van een regering van nationale eenheid wordt door zowel Netanyahu als Gantz tegengehouden.

De verkiezingen worden getekend door de drievoudige aanklacht die loopt tegen de premier. Netanyahu wordt onder meer verdacht van fraude en omkoping. Voor de 70-jarige Netanyahu zijn de nieuwe verkiezingen mogelijk de laatste kans om nog een rol van betekenis te spelen in de landelijke politiek. Hij ontkent schuldig te zijn.

Correspondent Jannie Schipper schetst het verband tussen de fraudezaak en de politieke crisis in Israël: Netanyahu wordt vervolgd - en dat maakt de politieke chaos in Israël nog groter