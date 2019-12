Hogere straffen voor betaalappfraude en phising

Op fraude met nieuwe betaalmethoden komen hogere straffen te staan. Dat staat in het wetsvoorstel dat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) woensdag ter consultatie heeft gelegd. Het betreft de Nederlandse implementatie van een EU-richtlijn die de strafbaarstelling van alle soorten betaalfraude moet uniformeren. Nederland heeft tot juni 2021 om de regels in te voeren.

De straffen gaan in sommige gevallen flink omhoog. De straf voor diefstal van betaalgegevens zoals phishing, gaat van twee naar drie jaar. Op het vervalsen van betaalgegevens of betaalapps komt zes jaar te staan. Creditcardfraude - nu bestraft met met maximaal één jaar cel - valt hier ook onder.

De nieuwe regels moeten samenwerking tussen EU-lidstaten bij het opsporen en bestraffen van grensoverschrijdende betaalfraude makkelijker maken. Het verschil met eerdere wetgeving hierover is dat de fraude met niet-contant geld nu apart strafbaar wordt. Eerder kon het vervalsen van een betaalapplicatie of diefstal van bitcoins al wel vervolgd worden onder de wet Computercriminaliteit of als oplichting.