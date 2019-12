Het glas is halfvol of halfleeg

Beeld: GreenArtPhotography

Het glas is... halfleeg

In de gekte voor de feestdagen organiseert de basisschool van je kind een kerstdiner. Althans, de school doet geen reet, ze verwachten dat de ouders alles regelen. Alsof het niet druk genoeg is.

De kinderen hebben met de juf het menu bedacht. Het is de bedoeling dat de ouders het maken. Naast de deur van het klaslokaal hangt een intekenlijst met daarop bijna alleen maar smerige dingen als knakworstjes in bladerdeeg, roomsoesspiesjes en minifrikandelletjes.

Jij hoopte in te tekenen op de pakken fruitsap, maar je was niet snel genoeg. Dus dat wordt zwoegen op krokodillen van komkommer, de enige groente zonder voedingswaarde.

Je dwingt je kind om te helpen. Maar helaas: een achtjarige blijkt motorisch gezien niet in staat om een realistische reptiel uit een stuk groente te snijden, dus uiteindelijk doe je het zelf wel. Je kind merkt op dat ze kapot lelijk zijn geworden. Ja, hoor eens, je kunt niet alles! Je weet nu al van welke moeders je straks een scheve blik krijgt.

Bezweet kom je net op tijd aan op school. In vol ornaat loopt je kind trots met haar dienblad de klas in. Toegegeven, zelfs een zeikerd als jij heeft hier even een emotioneel momentje. Je maakt foto’s met je telefoon die allemaal lelijk zijn omdat je de flits niet had uitgezet.

Als je je kind een uur later totaal hyper van de suiker weer ophaalt, blijkt dat driekwart van de krokodillen niet is aangeraakt. Volgend jaar haal jij sap.

Het glas is...halfvol

Midden in de gezelligheid voor de feestdagen organiseert de basisschool van je kind een kerstfeestje. Superleuk! Samen met de andere ouders ga je ervoor zorgen dat het een daverend succes wordt.

De kinderen hebben met de juf het menu samengesteld. Het is de bedoeling dat de ouders helpen met koken. Naast de deur van het klaslokaal hangt een intekenlijst met daarop vrijwel uitsluitend kindvriendelijke gerechten als knakworstjes in bladerdeeg, roomsoesspiesjes en minifrikandelletjes: ze weten precies wat ze lekker vinden.

Jij hoopte dat je niet te laat was – dat je alleen nog maar in kon tekenen op de pakken sap. Maar gelukkig zijn de komkommerkrokodillen nog vrij, iets met vitamines, daar sta je achter.

Samen met je kind heb je een uurtje quality time in de keuken. Het is vertederend om te zien hoe ze haar best doet. Het resultaat is fantastisch: de krokodilletjes lijken nog ook. Wat een grote meid is het toch! Je kunt niet wachten om de gezichten van de andere ouders en kinderen te zien.

Enthousiast kom je ruim op tijd aan op school. In vol ornaat loopt je kind trots met haar dienblad de klas binnen. Je pinkt een traantje weg. Dit is zo’n moment om nooit te vergeten. Je maakt foto’s met je telefoon, dat is leuk voor later. Als je je kind een uur later stralend van geluk weer ophaalt, blijkt dat er best goed van de krokodillen is gegeten. Wat een succes! Volgend jaar weer.