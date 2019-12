Gestolen schilderij van Klimt ontdekt achter luik in museum

Werklui hebben achter een muur van het museum voor moderne kunst in de Italiaanse stad Piacenza waarschijnlijk een kostbaar schilderij van Gustav Klimt gevonden. Het gaat om het olieverfschilderij Portret van een dame (1917), dat in 1997 uit het museum werd gestolen.

De politie veronderstelde destijds dat de dieven via een dakraam het schilderij met een visdraad en een haakje van de muur hadden gehaald. De lijst van het schilderij werd op het dak van het museum teruggevonden. Van de daders ontbrak elk spoor.

Toen werklui recentelijk klimop weghaalden bij de buitenmuur van het museum, ontdekten ze achter een luik een vuilniszak met daarin het kunstwerk. Deskundigen onderzoeken nu of het gaat om het originele werk, waarvan de waarde wordt geschat op 60 miljoen euro.

Museumdirecteur Massimo Ferrari is ervan overtuigd dat het origineel is gevonden. Op de achterkant van het doek zitten namelijk dezelfde stempels en zegellak als op het verdwenen doek.

Perfecte conditie

De politie onderzoekt of de dieven het schilderij in het museum hadden verborgen met het doel het op een later tijdstip op te halen. Jonathan Papamarengh van de gemeente Piacenza vindt het niet waarschijnlijk dat het kunstwerk daar al die tijd heeft gelegen, meldt persbureau Reuters. „Het schilderij is in uitstekende conditie, terwijl het 22 jaar was weggestopt achter een muur, laag bij de grond en bij begroeiing.” Bovendien, zegt de gemeente-ambtenaar, werd het gebouw direct na de verdwijning binnenstebuiten gekeerd.

Als het inderdaad om de gestolen Klimt gaat, is een van de kostbaarste in Italië gestolen kunstwerken teruggevonden. Bovenaan de lijst van vermissingen staat een schilderij van Caravaggio, dat in 1969 werd gestolen uit een kerk op Sicilië.