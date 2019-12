Fransen na pensioenhervorming ‘aangemoedigd’ door te werken tot 64

De Franse regering wil van de bestaande 42 pensioenplannen één stelsel maken. De pensioengerechtigde leeftijd blijft wettelijk staan op 62, maar werknemers zullen worden „aangemoedigd” om door te werken tot hun 64ste. De Franse premier Édouard Philippe presenteerde die kernpunten woensdagmiddag.

In het nieuwe systeem is iedereen die „een volle carrière heeft gewerkt”, gegarandeerd van een maandelijks pensioen van minstens 1.000 euro. Het minimumpensioen ligt nu op 980 euro per maand.

In zijn presentatie noemde Philippe de hervormingen „totaal rechtvaardig”. Frankrijk heeft nu een systeem met verschillende specifieke regelingen, het is volgens hem „de hoogste tijd” om dat te veranderen en voor iedereen gelijk te maken. De overgang naar dat universele pensioenstelsel zal „geleidelijk verlopen”, zo beloofde hij. Zo vallen werknemers die zijn geboren voor 1975 niet onder de nieuwe regels. Wie nog maar zeventien jaar hoeft te werken tot het pensioen, valt er ook buiten. De volledige set met nieuwe maatregelen wordt van kracht voor mensen die vanaf 2022 de arbeidsmarkt opkomen.

Zelfs als het stelsel is gestroomlijnd blijven er uitzonderingen. Zo kunnen soldaten, brandweerlieden en agenten nog altijd met vervroegd pensioen.

De Franse president Emmanuel Macron is al langer overtuigd van de noodzaak om de pensioenen in Frankrijk op de schop te nemen. Het is voor het eerst sinds de jaren 90 dat een Franse regering het pensioenstelsel durft te hervormen. Het vooruitzicht van een universeel stelsel staat veel Fransen wel aan, maar er is weinig vertrouwen dat het deze regering zal lukken die hervormingen goed door te voeren.

In een reactie laat de vakcentrale CFDT weten dat plan om werknemers aan te moedigen om door te werken tot hun 64ste, de regering „een grens passeert”. De vakbond zal zich beraden op acties. Eerder deze maand gingen, onder leiding van de vakcentrales, tienduizenden werknemers uit de publieke sector de straat op. De demonstraties legden afgelopen week Parijs en andere grote steden plat. De bonden hebben voor donderdag en volgende week nieuwe protesten aangekondigd.