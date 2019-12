Opnieuw ophef in toeslagenaffaire: fiscus ‘lakt’ dossier zwart

Ophef, opnieuw, over de Belastingdienst en de maar voortwoekerende toeslagenaffaire. Dit keer door twee Twitterberichten dinsdagavond waaruit zou blijken dat de Belastingdienst belangrijke informatie weghoudt bij getroffen ouders, van wie de kinderopvangtoeslag jarenlang ten onrechte is stopgezet.

Zowel SP-Kamerlid Renske Leijten als een vertegenwoordiger van een groep gedupeerde ouders uit Capelle aan den IJssel zette een filmpje en foto’s online waarin de inhoud van twee persoonlijke dossiers vrijwel volledig was zwartgelakt. „Sprakeloos”, begeleidde Leijten haar berichtje. En: „Dit is een volledig weggelakt rapport. Stuur het de ouders dan gewoon niet.”

Wat is er aan de hand?

Een aantal ouders uit de regio Rotterdam heeft half november aan de afdeling Toeslagen gevraagd om inzage in hun persoonlijk dossier. Doel: proberen te achterhalen waarom de Belastingdienst hen als fraudeur heeft aangemerkt, waarom hun toeslagen werden gestopt c.q. teruggevorderd en waarom bezwaren hiertegen stelselmatig werden verworpen.

Boven verwachting snel liet de fiscus maandagavond het persoonlijk dossier van deze ouders per koerier bezorgen. Nazmiye Karaduman uit Rotterdam, was een van hen. „Het waren drie grote multomappen, waarvan er bij een vrijwel alles is zwartgemaakt.” Uit de passages die wel leesbaar waren maakte Karaduman op dat die documenten onder meer gingen over interne instructies binnen de Belastingdienst. „Ik las ergens dat ze vooral niks mochten zeggen als ouders met vragen zouden bellen.”

In een begeleidend schrijven legt de directeur Toeslagen uit waarom een deel van het dossier is „gelakt”. het betreft passages met „persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie over anderen dan u zelf en namen van medewerkers van Toeslagen”. Om bescherming van privacy dus. Dat is niet helemaal gelukt, zegt Karaduman, want „ik zag nog wel een aantal namen en persoonlijke details staan die niet voor mij bedoeld zijn.”

De lakdienst van de fiscus heeft dus niet álles geanonimiseerd.

De oppositie in de Tweede Kamer was alom verbijsterd over de gelakte dossiers en wil een spoeddebat met verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66), maar daarvoor was bij de coalitiepartijen en bij GroenLinks geen steun.