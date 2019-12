Federale rechter in Texas verbiedt gebruik Defensie-budget voor grensmuur

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump mag 3,6 miljard dollar (3,2 miljard euro), een bedrag geoormerkt voor militaire bouwfondsen, niet aanwenden voor de constructie van een muur op de grens met Mexico. Een federale rechter in El Paso, Texas, besloot dinsdag (lokale tijd) een permanent bevel uit te spreken dat dergelijk gebruik van dat geld verbiedt.

Het besluit is een flinke tegenvaller voor president Trump, die al in zijn presidentscampagne beloofde een grensmuur te bouwen. Met het betreffende bedrag had ruim 280 kilometer aan stalen barrières moeten worden gebouwd. De muur moet volgens Trump voorkomen dat immigranten uit Midden- en Zuid-Amerika illegaal de grens oversteken.

Volgens rechter David Briones is het herverdelen van dit budget, afkomstig uit de kas van het Pentagon, onrechtmatig. Trump riep in februari de nationale noodtoestand uit, om zonder toezegging van het Congres geld te kunnen vrijmaken uit de bestaande defensiebegroting voor de muur. Maar Briones stelt dat dat niet kan uit de bestaande begroting. Het bedrag is expliciet bedoeld voor militaire bouwprojecten.

De rechter in Texas heeft zich alleen uitgesproken over het specifieke potje. Er blijven nog andere fondsen over waarvan de regering gebruik kan maken. Zo heeft Trump al geld vrijgemaakt uit het Pentagon-budget dat was bestemd voor anti-drugssmokkelmaatregelen en uit een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Financiën.