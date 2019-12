Explosie grillroom Coevorden was ongeluk

De explosie waardoor een grillroom in Coevorden zaterdag instortte, is niet veroorzaakt door een misdrijf. Dat meldt de politie woensdag. Wat de explosie wel heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. Omdat er geen sprake is van opzet, heeft de politie het onderzoek afgerond.

Volgens de politie is de explosie ontstaan door „druk vanuit het pand zelf” waardoor het pand instortte. Wat die druk heeft veroorzaakt, is niet duidelijk geworden, laat de politie weten. Het onderzoek op locatie was maandag al afgerond.

Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder van de burgemeester dat de eigenaar van het pand gas had geroken en op onderzoek was uitgegaan. Of een gaslek de oorzaak van de explosie is geweest, kan de politie niet zeggen.

Tijdens de explosie waren twee mensen aanwezig in het pand: een vijfjarige jongen en zijn vader, de eigenaar van de grillroom. De jongen zat uren vast onder het puin. Hij werd uiteindelijk bevrijd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zondag werd al bekend dat zijn toestand stabiel was en dat hij niet langer op de intensive care lag.