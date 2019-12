Drie jaar cel voor dodelijk verkeersongeval door ketamine

De man die afgelopen augustus in Amsterdam onder invloed van ketamine een vrouw doodreed, heeft drie jaar cel en een rijverbod van vijf jaar opgelegd gekregen. Dat oordeelde de rechtbank Amsterdam woensdag. Van de 36 maanden gevangenis zijn er zes voorwaardelijk, daarvoor geldt een proeftijd van drie jaar.

De 24- of 25-jarige man had al ketamine gebruikt en stopte tijdens zijn autorit nog bij een benzinestation om opnieuw te gebruiken. Niet lang daarna reed hij met 80 kilometer per uur tegen het verkeer in op de Eerste Oosterparkstraat, waar hij op het fietspad belandde en de vrouw van achteren aanreed. Het slachtoffer, een moeder van twee jonge kinderen, reed op dat moment op een bakfiets naast haar man. Ze overleed kort na het ongeluk in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Volgens de rechtbank wist de man van de effecten van het verdovingsmiddel ketamine. Hij gebruikte het middel al enige tijd als zelfmedicatie tegen depressie. Als hij zijn straf heeft uitgezeten moet hij zich laten opnemen in een forensische zorginstelling. Daar moet hij onder andere behandeld worden voor drugsverslaving. Tijdens zijn proeftijd moet hij zich melden bij de reclassering en wordt hij gecontroleerd op drugsgebruik. Daarnaast moet hij zich opgeven voor begeleid wonen.