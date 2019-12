Dodental vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland loopt op naar acht

Het dodenaantal als gevolg van de vulkaanuitbarsting op het Nieuw-Zeelandse White Island is opgelopen tot acht. Dat meldt de Nieuw-Zeelandse politie woensdagavond. De twee patiënten werden behandeld in Auckland en Hamilton en worden later op donderdag (lokale tijd) formeel geïdentificeerd.

Op het moment dat de actieve vulkaan op White Island maandag uitbarstte, waren er 47 toeristen op het eiland aanwezig. Van die groep worden er nog negen vermist - de autoriteiten gaan er niet vanuit dat zij nog langer in leven zijn. Er worden nog dertig gewonden in verschillende ziekenhuizen behandeld. Onder de gewonden, hebben sommigen ernstige brandwonden opgelopen door het kokend hete water dat uit de vulkaan omhoog schoot.

Een aankondiging dat er een strafrechtelijk onderzoek zou volgen naar de organisaties die met toeristen op het eiland waren, werd dinsdag weer ingetrokken. De Nieuw-Zeelandse openbaar aanklager laat weten dat het bij nader inzien nog „te vroeg” is om deze vraag te stellen.

