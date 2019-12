België moet kinderen Syriëgangers helpen terugkeren

De Belgische staat moet tien kinderen van Syriëgangers helpen terugkeren en krijgt daarvoor zes weken de tijd. Hun ouders hoeven daarentegen niet geholpen te worden. Dat heeft de kortgedingrechter in Brussel woensdag besloten.

Het gaat om kinderen in de leeftijd van zes maanden tot zeven jaar oud van vier verschillende ouders, onder wie drie vrouwen. Zij zitten allen vast in het vluchtelingenkamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië, waar meerdere buitenlandse IS-strijders worden vastgehouden. De vier eisten van de Belgische staat dat zij samen met hun tien kinderen gerepatrieerd zouden worden.

De rechtbank gaat daar slechts deels in mee. België moet de tien kinderen binnen zes weken consulaire bijstand verlenen en zorgen dat zij beschikking krijgen over de benodigde identiteits- en reisdocumenten „die hen in staat stellen om onder begeleiding vanuit Syrië naar België te reizen en regelmatig België binnen te komen”, leest het vonnis. Voldoet de staat daar niet aan, volgt er een dwangsom van 5.000 euro per kind per dag vertraging. Voor de hele groep zou dat neerkomen op 50.000 euro per dag. De Belgische staat kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

In 2017 besloot België dat kinderen jonger dan tien jaar mochten terugkeren uit het oorloggebied in Syrië en Irak. Dat leidde eind 2018 en begin dit jaar tot verschillende rechtszaken waarin een Belgische rechter het land verplichtte om zes kinderen te repatriëren uit Noordoost-Syrië en twee kinderen uit Turkije. De Belgische staat ging toen in beroep maar leverde wel de reisdocumenten af waarmee zij konden terugkeren.