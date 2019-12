Anderhalf jaar cel voor brandstichting Tongerense Heide

Een 58-jarige man uit Emst is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor brandstichting op de Tongerense Heide. Dat heeft de rechtbank van Arnhem woensdag bepaald. Door de brand ging in mei dit jaar ongeveer tien hectare verloren van het natuurgebied bij het Gelderse Emst.

De man stak de heide op één dag meerdere keren in brand. Daarbij bracht hij volgens de rechtbank anderen in levensgevaar. In het gebied waar de man brand stichtte staat een woning, de bewoner was op dat moment thuis. Door de brand is bovendien veel schade aangericht aan flora en fauna. Het herstel daarvan gaat ongeveer zes jaar duren, schatte het Geldersch Landschap eerder bij Omroep Gelderland.

Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar celstraf tegen de man. Die straf is aan de hoge kant volgens de rechter, die rekening heeft gehouden met opgelegde straffen in vergelijkbare zaken. De man werd nog dezelfde dag aangehouden omdat wandelaars het kenteken van de scooter waarop hij reed aan de politie doorgaven. Hij ontkent de brandstichting en zegt dat hij die dag niet op de Tongerense Heide is geweest.